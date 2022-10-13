Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu - Son Dakika
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Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu

13.10.2022 00:01

- Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu Suriye'nin Humus kentinde 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu.

- Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu

HUMUS - Suriye'nin Humus kentinde 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu.

Suriye'de arkeologlar önemli bir arkeolojik keşfe imza attı. Humus kentindeki Rastan ilçesinde 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu. İyi korunmuş halde olduğu belirtilen mozaik, 120 metrekarelik büyüklüğü sahip olduğu aktarıldı.

Suriye Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kazı çalışması yaptığı eski bir binada ortaya çıkarılan mozaik, muhtemelen bir kaleye ait olduğu düşünülüyor.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kazı ve Arkeolojik Çalışmalarından Hummam Saad yaptığı açıklamada, mozaiğin yüzde 90'ından fazlasının sağlam olduğunu belirterek, mozaiğin üstünde yer alan tasvirlerde Roma mitolojisindeki Antik Amazon savaşçılarının ender bir tasviri olduğunu yer aldığını ifade etti.

Mozaiğin Yunanlılar ile Truvalılar arasındaki Truva Savaşı'ndan sahneler içerdiğini açıklayan Saad, mozaiğin bulunduğu binanın ne amaçla kullanıldığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

Suriye, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu - Son Dakika
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