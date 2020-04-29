Suriye'de 42'den fazla kişiyi öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de 42'den fazla kişiyi öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı - Son Dakika Dünya

Suriye'de 42'den fazla kişiyi öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı

7 saat önce

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen ve 42'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında patlamanın meydana geldiği bomba yüklü tankerin fotoğrafı paylaşıldı.

Suriye'de 42'den fazla kişiyi öldüren bomba yüklü tankerin fotoğrafı yayınlandı, System.String[]

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen ve 42'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında patlamanın meydana geldiği bomba yüklü tankerin fotoğrafı paylaşıldı.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 42'den fazla kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği belirtildi.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ YPG GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu.


Suriye, YPG, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:07 Kaynak: DHA


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