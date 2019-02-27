Son Dakika Haberleri: Suriye'de 5 İran Askerinin Cesedi Bulundu

Suriye'de 5 İran Askerinin Cesedi Bulundu

59 dakika önce

Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edildi.

Suriye'de 5 İran Askerinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kimlikleri belirlenen askerlerin Tahran eyaletinden Said Ensari ve Meysem Nazari, Kazvin'den Hamid Muhammed Rızayi, Simnan'dan Muhammed Kanberiyan'ın ve Mazendaran eyaletinden Seyit Cevad Esedi olduğu belirtilirken cenaze törenlerinin haftaya düzenleneceği kaydedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:34 Kaynak: AA

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