Suriye'de 60 bin kişiye ramazan yardımı - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib ve Halep kenti kırsal bölgelerinde yaşayan 60 bin sivile, gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib ve Halep kenti kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere, 10 bin adet gıda paketi ve 10 bin adet hijyen kiti dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı, yardımlardan 60 bin sivilin yararlandığını kaydetti. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye içerisinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik Ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Savaş ortamında kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren sivillerin ramazan sevincine şahit olduklarını anlatan Tosun, "Milyonlarca sivil, Suriye iç savaşının 10'uncu ramazan ayına ulaştı. Maalesef insanların mağduriyetleri hala devam ediyor. Her şeye rağmen ramazan ayında insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu" dedi.Ramazan ayı nedeniyle yapılan çalışmalar kapsamında kamplarda ve merkezi yerleşimlerde yaşayan sivillere insani yardım malzemesi dağıttıklarını belirten Tosun, "Bu süreçte Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerindeki sivillere kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet gıda paketi ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu 10 bin adet hijyen kiti dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 60 bin kişi istifade etti. 2020 yılı ramazan çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.