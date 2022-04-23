SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI - Son Dakika
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SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI

23.04.2022 15:47

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi Suriye'nin Azez kırsalında 750 engelli aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Kilis şubesi Suriye'nin Azez kırsalında 750 engelli aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

İHH, Ramazan Ayı dolayısıyla 'Ramazan'ı Yaşat? sloganıyla sürdürdüğü yardım faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin desteği ile Suriye'nin Azez kentinde yaşayan engelli ailelere gıda kolisi ve hasta bezi dağıttı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteği ile yardım faaliyetlerini sürdüklerini ifade ederek, Azez'de yaşayan 750 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Alaca, Bugün burada savaşta en büyük sıkıntıyı çeken engelli ailelerimizle birlikteyiz. Ramazan yardım çalışmalarımız kapsamında gıda kolisi ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kardeşlerimizin birçoğu savaş esnasında uzuvlarını kaybetti. Bundan dolayı kardeşlerimizin büyük kısmı sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor. Bizler Türkiye'deki hayırseverlerimizin destekleriyle bu ailelerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruzdiye konuştu.

SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI
SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI
SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI
SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI

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Engelli, Suriye, Kilis, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SURİYE'DE 750 ENGELLİ AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI - Son Dakika
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