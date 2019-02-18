Son Dakika Haberleri: Suriye'de 8 yılda 336 kimyasal saldırı düzenlendi

Suriye'de 8 yılda 336 kimyasal saldırı düzenlendi

15 dakika önce

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye'de 8 yılda 336 kimyasal saldırı düzenlendi, System.String[]
Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:36 

Suriye, Ekonomi
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