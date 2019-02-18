Suriye'de 8 yılda 336 kimyasal saldırı düzenlendi
15 dakika önce
Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Suriye
'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:36
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