Son dakika haber! - Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

Son dakika haber! - Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı

Bir son dakika haberine göre - Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı.

- Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı. Suriye'nin Kamışlı kentinin doğusundaki Atşan köyü yakınlarında ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı. Yerel kaynaklar, kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını ancak maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

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