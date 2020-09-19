Son dakika haber! - Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

- Suriye'de ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı
KAMIŞLI - Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin doğusundaki Atşan köyü yakınlarında ABD askeri aracı ile otomobil çarpıştı. Yerel kaynaklar, kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını ancak maddi hasar meydana geldiğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:22 - Kaynak: İHA
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