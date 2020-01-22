Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi - Son Dakika Dünya

Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

14 dakika önce

Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi, System.String[]

Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak sınır kapısı olan Semelka'ya doğru yol alan Rus askerlerinin, ABD kuvvetleri tarafından durdurulduğunu duyurdu. Melkiye-Mabada otoyolunda aracın önünü kesen Amerikan ordusuna bağlı 4 zırhlı, otoyol üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:48 
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