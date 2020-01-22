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Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi
14 dakika önce
Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi
Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak sınır kapısı olan Semelka'ya doğru yol alan Rus askerlerinin, ABD kuvvetleri tarafından durdurulduğunu duyurdu. Melkiye-Mabada otoyolunda aracın önünü kesen Amerikan ordusuna bağlı 4 zırhlı, otoyol üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:48
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