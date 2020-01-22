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Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi
34 dakika önce
Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:30
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