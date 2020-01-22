Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi - Son Dakika Dünya

Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

34 dakika önce

Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdiView on euronews.

Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdiView on euronews

Suriye'de ABD ordusu, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:30 
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