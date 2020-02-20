Suriye'de abd ve rus askeri araçları arasında yol kapma çabası - Son Dakika
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Suriye'de abd ve rus askeri araçları arasında yol kapma çabası

7 saat önce

Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabasıSuriye, (DHA)- Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı.

Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabası

Suriye, (DHA)- Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus aracının önce yolun soluna doğru ilerlediği, ABD askeri aracının da sola manevra yaptığı görüldü. Daha sonra, ABD askeri aracı sağa doğru manevra yapan Rus askeri aracının önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Suriye'de abd ve rus askeri araçları arasında yol kapma çabası

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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