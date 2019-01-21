Suriye'de Abd-Ypg Devriyesine Saldırı: 5 Ölü
21 dakika önce
- Suriye'de ABD-YPG devriyesine saldırı: 5 ölüHASEKE - Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı.
- Suriye'de ABD-YPG devriyesine saldırı: 5 ölü
HASEKE - Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın ABD-YPG konvoyunu hedef aldığı kaydedildi. Olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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