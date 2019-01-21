Suriye'de Abd-Ypg Devriyesine Saldırı: 5 Ölü
17 dakika önce
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin YPG'li teröristler devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı.
Suriye
'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD
askerlerinin YPG'li teröristler devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı. Olayda 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın ABD-YPG konvoyunu hedef aldığı kaydedildi. Olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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