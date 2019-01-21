Son Dakika Haberleri: Suriye'de Abd-Ypg Devriyesine Saldırı: 5 Ölü

Suriye'de Abd-Ypg Devriyesine Saldırı: 5 Ölü

17 dakika önce

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin YPG'li teröristler devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin YPG'li teröristler devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı. Olayda 5 kişi öldü. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın ABD-YPG konvoyunu hedef aldığı kaydedildi. Olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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