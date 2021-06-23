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Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı - Son Dakika

Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı

23.06.2021 18:23

Suriye'de yardım çalışmaları yürüten 81 yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Rusya'nın, iç savaşın sürdüğü ülkeye yapılan yardımları engellemek istemesine tepki gösterdi.

Suriye'de yardım çalışmaları yürüten 81 yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Rusya'nın, iç savaşın sürdüğü ülkeye yapılan yardımları engellemek istemesine tepki gösterdi.

Suriye'de faaliyet yürüten STK'ler, Rusya'nın yardımların yapıldığı son sınır kapısı Babülhava'nın kapatılmasına karşı çıkarak ortak basın açıklaması yaptı.

Zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kampta yapılan konuşan İnsan Yardım Derneğinin Başkanı Halit el Fecir, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelere bölgedeki insani durumu göstermek için açıklama yaptıklarını söyledi.

Fecir, açıklamaya katılan tüm STK'lerin amacının, milyonlarca insana yardım ulaşan Babülhava'nın kapatılmaması gerektiğini vurgulamak olduğunu belirterek "Bu kapının kapatılması, çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan 4,5 milyon sivilin gelen yardımlardan mahrum kalmasına yol açacaktır." dedi.

Babülhava Sınır Kapısı'nın insani yardıma kapatılması durumunda farklı bir alternatif yolun bulunmadığını dile getiren Fecir, "Bazı ülkeler, bu karara karşı çaba gösteriyor. Çünkü insani yardım aleyhine çıkan herhangi bir karar, bölgeyi felakete sürükleyecektir." ifadelerini kullandı.

81 yardım kuruluşunun ortak açıklamasında da şunlar kaydedildi:

"BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerini, insani yardımın tarafsızlığı konusundaki taahhütlerini yerine getirmeye ve Güvenlik Konseyi kararını yenilemeye çağırıyoruz. Sınır ötesi yardım mekanizmasının önemini her yıl vurgulamak zorunda olmamızın kabul edilemez olduğunu da belirtmek istiyoruz. BM'nin sınır ötesi insani erişim yetkisi korunmalıdır."

BM'nin Suriye'ye insani yardımları

BM'nin Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha sonra Rusya sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi temmuzda doluyor.

BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.

Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı
Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı
Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı
Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı
Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı

Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşu, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de aktif STK'ler, Rusya'nın yardımları engelleme girişimine karşı çıktı - Son Dakika


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