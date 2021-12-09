Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu (2) - Son Dakika

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayıp düşüp, ağır yaralanan ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, askeri ve mülki erkanın katıldığı törenin ardından şehit Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

İzzet NAZLI/ HATAY,