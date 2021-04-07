Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor - Son Dakika

Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor

07.04.2021 08:41
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde Mehmetçik, eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde Mehmetçik, eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor. Asker, terör örgütünün bölgeye yönelik düzenlemeyi planladığı saldırıları önlemek için kritik bölgelerde oluşturulan yol kontrol noktalarında da tüm araçları didik didik arıyor. Bomba arama köpeği kullanılarak yapılan aramalar ile teröristlerin saldırıları önlenerek, Resulayn'da huzurun bozulması engelleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu 2019 yılı Ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ile Resulayn'ı terör örgütlerinden arındırdı. Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil, yeniden Tel Abyad ve Resulayn'a döndü. Terör örgütü ise son dönemde Tel Abyad ve Resulayn'a yönelik bombalı araçlarla saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırıların önlenmesi için TSK ve SMO askerleri, her iki kentin giriş noktalarında yoğun önlem alarak, teröristlere engel olmaya başladı.

KRİTİK BÖLGELERE KONTROL NOKTALARI KURULDUTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Resulayn ve Tel Abyad'daki kritik bölgelere yol kontrol noktaları oluşturuldu. Beton bariyerler ile oluşturulan zırhlı araçların konuşlandırıldığı kontrol noktalarında eli tetikte görev yapan askerler, gelen araçları didik didik arıyor. Teröristlerin olası bombalı saldırılarına karşı kontrol noktalarına barikat sistemi kuran TSK, Tel Abyad ve Reuslayn'a ulaşıma izin vermiyor.BOMBA ARAMA KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILIYORTerör örgütleri tarafından Barış Pınarı Bölgesi'ne yönelik uzaktan yaptığı taciz ve saldırıların yanı sıra bomba yüklü araçlara da başvuruyor. Barış Pınarı Bölgesi'nde kurulu 50'den fazla yol kontrol noktasında görevli TSK ve SMO askerleri, gelen araçları durdurduktan sonra içinde bulunanları aşağı indirip üst aramasından geçirirken; bomba arama köpeği Zar ise patlayıcı bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Bomba arama köpeği Zar'ın yaptığı aramalar ile bugüne kadar Resulayn bölgesine yönelik 15 civarında saldırı önlendi. Bomba arama köpeği Zar'ın tespiti ile bulunan bomba yüklü araçların kontrollü şekilde imha edildi.Teröristlerin Resulayn ve Tel Abyad'a ulaşarak bölgenin huzurunu bozmasına izin verilmemesine yönelik askerler, yol kontrol noktalarındaki görevlerini titizlikle sürdürüyor.

Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor
Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'de askerin eli tetikte, teröristlere göz açtırılmıyor - Son Dakika


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