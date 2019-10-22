Son Dakika Haberleri: Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok
Son Dakika Dünya Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok

Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile ilgili son sözleri, iki ülke ilişkilerinde "gerginlik mi var" yorumlarına neden oldu

Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarında, Suriye'nin kuzeyindeki krizin çözümü için yapılan Astana görüşmelerinin etkili bir ülkesi ve ateşkesin garantörlerinden biri olarak gördüğünü belirttiği İran ile ilgili son sözleri, iki ülke ilişkilerinde "gerginlik mi var?" yorumlarına neden oldu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşme öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Şu anda Astana'dan başlayan Soçi mutabakatıyla devam eden bu süreçte, buna ortaklık mı dayanışma mı dersiniz ne derseniz deyin, böyle bir ihanet eder mi? Maalesef bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir" şeklinde konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:28 
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