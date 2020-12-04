Suriye'de avukattı, Türkiye'de tespih satıyor - Son Dakika

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şanlıurfa'ya yerleşen avukat, geçimini tespih satarak sağlıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan avukat Ebu Omar, mesleğini yapamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Deyrizor kentinde 25 yıl avukatlık mesleğini yapan Omar, yaşanan savaş nedeniyle mesleğini ve ülkesini geride bırakarak ailesiyle Şanlıurfa'ya yerleşti. Küçük bir iş yerinde tespih işini sürdüren Omar, eşinin ve eğitim gören 4 çocuğunun da geçimini sağlıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Şanlıurfa'ya sığındıkları belirten Avukat Ebu Omar, "25 yıl boyunca Suriye'de avukatlık yaptım. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. Burada avukatlık mesleğimi yapamadım. İşsiz kaldığım dönemde tespih işine yapmaya başladım. Çocukluğumdan beri teşbihe merakım var. Elhamdülillah işlerim iyi gidiyor. 3 yıldır tespih işiyle uğraşıyorum. 53 yaşındayım. 4 çocuğum var. Bir çocuğum engellidir. 3 çocuğumda okul okuyor. İşimi yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA