Suriye'de babasının siper olduğu çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında ölen babasına sarılmış halde bulunan bir çocuk, enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Suriye'nin Afrin kentinde enkaz altında kalan bir baba ile oğluna ulaşıldı. Oğlunu korumak için üzerine siper olan babanın cansız bedeni bulunurken, çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi. - İDLİB