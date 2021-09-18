Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaklaşık 48 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

TEL Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, eğitime kazandırılan 443 okulda yaklaşık 48 bin öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında ders başı yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde bugün 47 bin 300 öğrenci için ders zili çaldı. Sınıflarını dolduran öğrencilere ders kitapları dağıtıldı.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021-2022 yeni eğitim-öğretim yılının güvenli bir ortamda başladığını söyledi.

Bölgede sağlanan huzurun eğitim hayatına olumlu yansıdığını belirten Hac İmam, Tel Abyad'da 32 bin ve Rasulayn'da 15 bin 300 olmak üzere toplam 47 bin 300 öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.

Yaz döneminde öğretmenlerin müfredata uygun eğitim ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulduğunu ifade eden Hac imam, "Tel Abyad'da 283, Rasulayn'da ise 160 olmak üzere bölgede 443 okulda 2 bin 313 öğretmen görev yapacak." dedi.

"Başarılı bir öğrenci olmak istiyorum"

İkinci sınıf öğrencisi Şam Bedir, yeni ve temiz sıralarda eğitim görecekleri için sevinçli olduğunu belirterek, "Başarılı bir öğrenci olmak istiyorum. Büyüyünce çocuklara eğitim vermek için öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

Tel Abyadlı 2. sınıf öğrencisi Zeyn Hallak, yeni kitaplara kavuştuğunu dile getirerek, mutlu şekilde okula gelerek ilerde doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.

Yeni arkadaşlar edinmek istediğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Fatma Bekri, "Öğretmenlerimiz ve müdürümüz bize iyi davranıyor. Fırsatım olursa ileride Türkiye'de eğitimime devam edip, tekrar ülkeme dönmek istiyorum. Beden eğitimi hocası olup halkımın benimle gurur duymasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Linda Assafi de bu yılın geçen yıla kıyasla daha iyi olmasını temenni ederek, yüksek puanlar almak için daha fazla çalışacağını dile getirdi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.