Suriye'de başlayan yangın Türkiye'ye sıçradı
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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Rasulayn ilçe kırsalındaki arazide çıkan yangın, Türkiye'ye sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:23 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinin karşısında bulunan Suriye
'nin Heseke kentine bağlı Rasulayn ilçe kırsalındaki arazide çıkan yangın, Türkiye
'ye sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sınır hattında kontrol altına alındı.
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kırsalındaki arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Türkiye tarafına sıçradı. Sınır hattında yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkiye tarafına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile sınırı aşan yangın söndürülerek yayılması engellendi.
- Şanlıurfa
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