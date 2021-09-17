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Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı - Son Dakika

Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı

17.09.2021 09:57

Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında bulunan Sura Antik Kenti'nde, 2013-2015 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı yasa dışı kazılarda ortaya çıkan yazıt, Batı Hun İmparatorluğu'nun Orta Doğu'da bilinen en eski yazılı izi olarak değerlendirildi.

Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında bulunan Sura Antik Kenti'nde, 2013-2015 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı yasa dışı kazılarda ortaya çıkan yazıt, Batı Hun İmparatorluğu'nun Orta Doğu'da bilinen en eski yazılı izi olarak değerlendirildi. Bu yazıta ilişkin araştırmalar yapan Dr. Cengiz Saltaoğlu, 'Bu yazıt, Türklerin 'Hun' adı altında 4'üncü yüzyılda, Orta Doğu'da bulunmuş olduğuna ilişkin doğrudan bir yazılı kanıt anlamına geliyor? dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2013-2015 yılları arasında, yasa dışı antik eser piyasasından gelir elde etmek amacıyla Sura antik kentinde yaptığı, talan niteliğindeki yasadışı kazılarda rastlantı sonucu ortaya çıkan antik bir sütun parçasının üzerindeki yazıtta, Batı Hun İmparatorluğu'nun, kendi yazısıyla bıraktığı bilinen ilk ve en eski izine rastlandı. Dr. Cengiz Saltaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, yazıtın ilk olarak Paris Üniversitesi'nden, iç savaş ve terör nedeniyle bölgede güvenliğin ortadan kalktığı 2011 yılına dek Sura Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına katılan ve bu tarihten sonra oradan ayrılmak zorunda kalan Fransız bilim insanı, Geç Antik Çağ uzmanı Ali Othman tarafından, bölgede antik kentteki DEAŞ yıkımını belgeleyen yerel bağlantılarının kendisine gönderdiği fotoğraflarda fark edildiğini belirtti.

Saltaoğlu, 'DEAŞ'tan sonra kentte herhangi bir bilimsel çalışma olmuyor. Bu nedenle araştırmacılar, bölgedeki yerel bağlantılardan Antik Kent'teki durumu kendilerine iletmeleri için yardım istiyorlar. Yerel kişiler de Antik Kent'te olabildiğince, terör ortamında yapabildikleri ölçüde, güvenlik tehdidi altında cep telefonlarıyla görüntülemeler yapıyorlar. Ali Othman, 2013-2015 arasında çekilen fotoğrafları incelerken, 2015 yılında bu fotoğrafların birinde, bir yasadışı kazı çukurunda rastlantı sonucu ortaya çıkmış bir antik sütun kırığında, yani bir sütun parçası üzerinde, bölgede daha önce örneğine rastlanmamış bir yazı sistemiyle olan bir yazıt görüyor' dedi. Yazıt üzerinde yapılan yoğun incelemeler ışığında Türk oyma (runik) yazı sistemine başvuran araştırmacılar, karşılaştırmalar sonucunda yazıtın tarihte Türk oyma yazısının Güney Sibirya, Yenisey bölgesinde kullanıldığı bilinen bir türüyle yazılmış olduğunu saptadı ve yazıtın okunabilmesi için Türklük bilimcilere çağrıda bulundu.

'YAZITTA, BATI HUN KOMUTANLARINDAN BİRİ YER ALIYOR'

Cengiz Saltaoğlu, yazıtta Batı Hun İmparatorluğu'nun komutanlarından Kurçik'in adının geçtiğini belirtti. Saltaoğlu, 'Tabii yazıtta geçen bazı metinsel veriler var, örneğin kişi adı gibi, 'Apa Kurçik' diye. Bölgeye 395-396 yıllarında Kafkaslar üzerinden yapılmış Hun akınının önderlerinden birinin adı. Burada 'Apa', Batı Hun komutanı Kurçik'in, Eski Türkçede, Orhun yazıtlarında da, 'yüksek bir rütbe' anlamında geçen askeri sanına karşılık geliyor. Batı Hun Türkçesi 'Kurçik' adı bu akından söz eden eski Batı kaynaklarında, Yunanca uyarlaması ve yazımıyla 'Kursik' biçiminde kayıtlı bulunuyor? dedi. Bu yazıtın, Türklerin 'Hun' adı altında 4'üncü yüzyılda Orta Doğu'da bulunduğuna ilişkin önemli bir kanıt olduğuna dikkat çeken Saltaoğlu, 'Avrupa Hunları'ndan kalmış, şu ana dek açığa çıkmış, bilinen ilk yazıt. Aynı zamanda, Türkçenin şu an için bilinen en eski yazılı belgesi konumunda' diye konuştu.

'BIRAKIR SADIK YOLDAŞLARI ONU HUZURLU UYKUYA'

Saltaoğlu, yazıtın içeriğinden yaptığı çıkarımları ise şöyle değerlendirdi:

'Yazıtın içeriğinden de söz edersem, Kurçik adında, yüksek rütbeli askeri bir kişiliğin, yani, bir Batı Hun komutanının ölümüyle ilgili bir yazıt. 'Bırakır sadık yoldaşları (onu) huzurlu uykuya' diye bir içeriği var komutan Kurçik için. O çağda, Orta Doğuya Kafkaslar üzerinden inen 395-396 Batı, yani, Avrupa Hunları akını sırasında oradaki çatışmalarda ölüp oraya gömülmüş bir Hun komutanı (olasılıkla, bu akından söz eden tarihsel kaynaklardaki Hun başbuğu Kursik) olduğunu düşünüyorum yazıtın içeriğine bakarak. Yazıtın, en son fotoğraflarının çekildiği 2013-2015 yılından sonra varlığını koruyup korumadığı henüz bilinemiyor çünkü henüz bölgeye araştırmacılar ve kazıbilimciler girip çalışamadılar. Büyük olasılıkla hala antik kentte duruyordur fakat bir biçimde ve bir nedenle yok edilmiş olsaydı bile, artık belgelenmiş olduğu için, bilim dünyası ve bizim açımızdan var olan, gerçek olan ve olacak bir yazıt.?

Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı
Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı
Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı
Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı

Orta Doğu, Suriye, Terör, DEAŞ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de Batı Hun İmparatorluğu izleri, DEAŞ'ın yasa dışı kazılarında ortaya çıktı - Son Dakika
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