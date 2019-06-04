Son Dakika Haberleri: Suriye'de bayram namazı
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Suriye'de bayram namazı

1 saat önce

Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

Suriye'de bayram namazı, System.String[]
Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin saldırılarının gölgesinde İdlib şehrinde ve Halep'in kırsal bölgelerinde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı. - İDLİB
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
İdlib, Suriye, Güncel
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