Suriye'de bayram namazı
1 saat önce
Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
'nin İdlib
ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye'de Beşşar Esad
rejiminin saldırılarının gölgesinde İdlib şehrinde ve Halep'in kırsal bölgelerinde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı. - İDLİB
Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı
Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi
THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı