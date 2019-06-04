- Suriye'de Bayram Namazı
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- Suriye'de bayram namazıİDLİB - Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:04 Kaynak: İHA
- Suriye
'de bayram namazı
İDLİB - Suriye'nin İdlib
ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye'de Beşşar Esad
rejiminin saldırılarının gölgesinde İdlib şehrinde ve Halep'in kırsal bölgelerinde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı.
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