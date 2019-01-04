Son Dakika Haberleri: Suriye'de, Bayramlaşmadan Dönen 17 Bin 341 Çocuğa Aşı Yapıldı

Suriye'de, Bayramlaşmadan Dönen 17 Bin 341 Çocuğa Aşı Yapıldı

26 dakika önce

RAMAZAN ve Kurban bayramları nedeniyle Suriye'ye giden ve dönüşlerinde eksik aşıları bulunan 17 bin 341 çocuğun aşısı yapıldı.

Suriye'de, Bayramlaşmadan Dönen 17 Bin 341 Çocuğa Aşı Yapıldı, System.String[]
RAMAZAN ve Kurban bayramları nedeniyle Suriye'ye giden ve dönüşlerinde eksik aşıları bulunan 17 bin 341 çocuğun aşısı yapıldı. 

Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda rutin çalışma kapsamında daha önce aşısı yapılmamış olan çocuklardan 17 bin 341'ine Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kurulan Sağlık Müdürlüğü çadırında eksik olan aşıları yapılarak Türkiye'ye geçişleri sağlandı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan ekip, 18 Haziran-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye gelen 33 bin 602 çocuğun kontrolünü yaptı. Çocuklardan aşı eksikliği bulunan 17 bin 341 çocuğa 5'li karma ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları yapıldı. Suriye'ye bayramlaşmaya gidenlerin dönüşlerinin 30 Aralık günü sona ermesi nedeniyle aşı çalışması da tamamlandı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

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