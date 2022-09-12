Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü - Son Dakika
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Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

12.09.2022 18:21
Suriye'de koleradan 3 kişi öldü, onlarca vaka görüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgeler ile ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerde onlarca kolera vakası görülürken, hastalığa bağlı olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgeler ile ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki yerleşimlerde onlarca kolera vakası görülürken, hastalığa bağlı olarak 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren kolera, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki ve rejim kontrolündeki bölgelerde görülmeye başlandı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Halep'te en az 15 vakanın görülmesinin ardından, başkent Şam'da kolera tespit çalışmalarına hız verildi.

Rejimin Şam'daki sağlık müdürlüğüne dayandırılan haberde, başkentteki sağlık kuruluşlarının hastalığa karşı teyakkuza geçtiği ve bölgedeki kanalizasyon sularından numuneler alındığı kaydedildi.

Öte yandan yerel ağların haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyrizor ve Rakka illerinde örgüt işgalindeki yerleşimlerde çok sayıda kolera vakası tespit edildi. 3 kişi hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise henüz kolera vakasına rastlanmadı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

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