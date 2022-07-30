Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika
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Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü

30.07.2022 20:53
Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 çocuk öldü, en az 2 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 çocuk öldü, en az 2 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Kefer Teal köyündeki sivil yerleşimleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, en az 2 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika
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