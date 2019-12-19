Suriye'de Beyaz Baretliler ölümden döndü… O anlar kamerada - Son Dakika

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçakları, hava saldırılarını sürdürüyor. İdlib'in çevresindeki kasaba ve köylere düzenlenen hava saldırılarında yine birçok insan hayatını kaybetti, yaralandı. Bölgede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler ise bugün Mardikh köyündeki çalışmaları sırasında ölümden döndü. Savaş uçaklarının attığı bombalar, kurtarma ekiplerinin hemen yakınlarına düştü. Saldırıda Beyaz Baretliler'den ve sivil vatandaşlardan yaralananlar oldu. O anları ise bir Beyaz Baretli'nin kask kamerası kaydetti.

DÜNKÜ SALDIRILARDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dün düzenlenen hava saldırılarında, Maar Şurin'de 2, Tel Mennis'te 2, Maar Şemşe'de 2, Deyr Şarki'de 2 ve Maasaran köyünde 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi yaşamını yitirmiş; 14 kişi de yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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////Beyaz Baretlilerin kask kamerasından

-Uçağın sesinin duyulması

-Bombalanma anı

Beyaz Baretlilerin kaçışı

-Yaralananların ambulansa taşınması

//// Dünkü görüntüler 39'uncu saniyeden itibaren

-İdlib'in bombalanması

-Enkazdan bir kız çocuğunun kurtarılmaya çalışılması

-Yaralı bir adamın ambulansa taşınması