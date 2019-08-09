'Suriye'de bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz'
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Amerika ile güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Suriye
'de Amerika ile güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç
gibi olmayacak. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:55
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