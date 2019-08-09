Son Dakika Haberleri: 'Suriye'de bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz'
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'Suriye'de bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz'

18 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Amerika ile güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.

'Suriye'de bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz', System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Suriye'de Amerika ile güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:55 
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