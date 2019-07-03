Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü
1 saat önce
Suriye'nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
'nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı Esad rejiminin kontrolündeki Al-Suwayda kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin gönderildiği de belirtildi. - ŞAM
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu
3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası!