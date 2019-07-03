Son Dakika Haberleri: Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü

1 saat önce

Suriye'nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü, System.String[]
Suriye'nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı Esad rejiminin kontrolündeki Al-Suwayda kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin gönderildiği de belirtildi. - ŞAM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 23:51:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]