Son Dakika Haberleri: Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı

Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı

1 saat önce

– Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 8 Yaralı, System.String[]
Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olay, Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab'da meydana geldi. Terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası yaralanan 8 kişi, çevredeki tedavi merkezilerine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

Dünya
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