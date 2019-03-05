Suriye'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı 8 Yaralı
58 dakika önce
? Suriye'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.
? Suriye
'de bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Olay, Suriye'nin Halep ilinde bulunan El-Bab şehrinde meydana geldi. Terör örgütü YPGPKK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası yaralanan 8 kişi, çevredeki tedavi merkezilerine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:00 Kaynak: DHA
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