Suriye'de bombalanan Eriha ilçesi gündüz görüntülendi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde yer alan Eriha ilçesi, dün düzenlenen hava saldırısının ardından bugün görüntülendi.

Esad rejimi ve destekçileri tarafından dün Eriha ilçesinde hastane ve fırın, havadan bombalandı. Saldırıda 11 sivil ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bombalanan alanlar harabeye döndü ve kullanılamaz hale geldi.