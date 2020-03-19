Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü
7 saat önce
Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Suriye'nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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