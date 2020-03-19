- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika

- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

6 saat önce

- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

HALEP - Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti.

- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:51 Kaynak: İHA

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