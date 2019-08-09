Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı
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KİLİS'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
KİLİS'e sınır komşusu olan Suriye
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesinde, Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı
'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Azez Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman
Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde ( Cerablus
, El Bab, Afrin
) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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