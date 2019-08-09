Son Dakika Haberleri: Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı
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Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı

38 dakika önce

KİLİS'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı, System.String[]
KİLİS'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde ( Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Suriye, Azez, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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