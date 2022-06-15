Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

15.06.2022 21:44
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Halep şehrinin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrinin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El Bab ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. - EL BAB

Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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