Suriye'de bombardımandan kaçtılar, kışın çilesine yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'de bombardımandan kaçtılar, kışın çilesine yakalandılar - Son Dakika

Suriye'de bombardımandan kaçtılar, kışın çilesine yakalandılar

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen siviller sığındıkları kamplarda, çevreden topladıkları plastik türevi malzemeler ve eski kıyafetler yakarak ısınmaya çalışıyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen siviller sığındıkları kamplarda, çevreden topladıkları plastik türevi malzemeler ve eski kıyafetler yakarak ısınmaya çalışıyor.

İdlib'de Türkiye-Suriye sınır hattına yakın bölgelerde barınan yüz binlerce sivil, bir kışı daha yakacak, barınma, kıyafet, gıda, temiz su gibi temel yaşam malzemelerinden yoksun geçiriyor.

Solunum hastalıklarına yol açsa da naylon ve lastik ürünleri yakarak ısınmaya çalışan sığınmacılardan Muhammed Şahidi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzeyindeki Batebo köyü yakınlarındaki Seyyale kampında kaldığı söyledi.

Isınmak için eski kıyafet yakmak zorunda kaldıklarını belirten Şahidi, "Plastik ve terlik de yakıyoruz. Dumanından çocuklar zarar görüyor. Bu çadırda 16 kişi yaşıyor. Hepsi solunum yolu hastalıklarına yakalandı." dedi.

Şahidi yaz aylarından bu yana yardım çağrısı yaptıklarını dile getirerek, "Vallahi bu lastik kokusunda çocukların nefes borularında ve göğüslerinde hastalıklar oldu. Çadıra giden yollar çok kötü. Bu arsanın kirası yıllık 500 bin Suriye Lirası (4 bin TL). İnsanlarda 300 Suriye Lirası (2,2 TL) ekmek alacak para dahi yok. İmkan yok. Güç yok. Bak nasıl ısınıyoruz. İkinci el elbiseyi bu şekilde sobayı koyarak yakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de bombardımandan kaçtılar, kışın çilesine yakalandılar

Beşşar Esed, Plastik, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:13 Kaynak: AA
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