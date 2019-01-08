Suriye'de Çadır ve Barakalarda Kalanlara Yardım

Hatay Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (Hatay Genç İHH) üyeleri, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadırlarda ve barakalarda yaşam mücadelesi veren 700 Suriyeli aileye gıda paketi dağıttı.

Hatay Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (Hatay Genç İHH) üyeleri, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadırlarda ve barakalarda yaşam mücadelesi veren 700 Suriyeli aileye gıda paketi dağıttı.



Hatay Genç İHH temsilcisi Halil Burak Parlakyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerinin bağışçıların katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Türkiye sınırına yakın yerlerde yaşayan Suriyelilerin çok fazla temel yaşam malzemesine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Parlakyiğit, içerisinde kuru fasulye, nohut, pirinç, bulgur ve şekerin bulunduğu gıda paketlerini Suriyeli ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Parlakyiğit, bebekli ailelere de süt ve mama yardımında bulunduklarını aktararak, toplam 700 aileye gıda paketi dağıttıklarını bildirdi.



Parlakyiğit ayrıca, geçen ay da Hatay'da tespit ettikleri ailelere 30 bin lira değerinde gıda kartları dağıttıklarını sözlerine ekledi.

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