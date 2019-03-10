Suriye'de Çatışma Bölgelerindeki 8 Faslı Ülkelerine Döndü

Fas yönetimi, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri aldı.

Fas yönetimi, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri aldı.



Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yetkili makamları, terörle mücadeleyle ilgili uluslararası çabalara katkıda bulunma ve vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirme gayretleri kapsamında, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 kişilik bir grubu geri aldı." ifadeleri kullanıldı.



Faslıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin terör olaylarına karışmış olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı.



Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Bubker Sebik, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan Faslıların ülkeye geri getirilmesinin müdürlük için büyük bir sınav olduğunu belirtmişti.



Sebik, DEAŞ'a mensup bin 692 Faslı olduğunu, bunlardan 242'sinin tutuklandığını kaydetmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vatandaşlar, 12 Saat Cipte Mahsur Kalan Köpek İçin Seferber Oldu

Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Çocuk Yaşta Araç Kullandı: 4 Kişi Yaralandı, 10 Araçta Maddi Hasar Oluştu

Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!