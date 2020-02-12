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Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar devam ederken, Beşar Esad'a bağlı güçler Halep'in batısında bulunan bazı kasabaları ele geçirdiView on euronews.
Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar devam ederken, Beşar Esad'a bağlı güçler Halep'in batısında bulunan bazı kasabaları ele geçirdiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:57
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