Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar - Son Dakika Dünya

Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar devam ederken, Beşar Esad'a bağlı güçler Halep'in batısında bulunan bazı kasabaları ele geçirdiView on euronews.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar devam ederken, Beşar Esad'a bağlı güçler Halep'in batısında bulunan bazı kasabaları ele geçirdiView on euronews

Suriye'de çatışmaların gölgesinde terk edilmiş harap kasabalar

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:57 
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