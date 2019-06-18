Son Dakika Haberleri: Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM'e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM'e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti. Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor. Bölgede 11 itfaiye aracıyla önlem alan ekipler Türkiye sınırını aşması ihtimaline karşı yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:01:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]