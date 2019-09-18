Son Dakika Haberleri: Suriye'de çocuklar için "Sınırsız Şenlikler" etkinliği sürüyor
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Suriye'de çocuklar için "Sınırsız Şenlikler" etkinliği sürüyor

1 saat önce

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin (UMHD) Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü Azez'de devam ediyor.

Suriye'de çocuklar için

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin (UMHD) Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü Azez'de devam ediyor.

Kilis Valiliği ve UMDH ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü yapılıyor.

Azez'in Bıragite köyünde önceki gün başlayan şenlikler kapsamında, bugün de Niyara köyünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Köyde, yaklaşık 600 çocuğun katıldığı sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlendi.

Türk gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı.

Etkinlikler cuma günü sona erecek.

Şenliğe katılan ve 4. sınıfta okuyan Aye Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum, çok eğleniyoruz. İlk defa sihirbaz gösterilerine şahit oldum, program çok güzel geçiyor." diye konuştu.

6. sınıfa giden Muhammet Ali de uzun zamandır bu kadar eğlenmediğini, en çok sihirbaz gösterilerini beğendiğini söyledi.

Samira Hıdır da programı düzenleyenlere çok teşekkür ederek, bu tür eğlencelerin hep devam etmesi dileğinde bulundu.

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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