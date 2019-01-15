Suriye'de Çocukların Yüzü Çizmelerle Güldü- Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklara 64 Bin Çizme, Kazak...

- Suriye'de çocukların yüzü çizmelerle güldü Suriye'de savaş mağduru çocuklara 64 bin çizme, kazak ve panduf dağıtıldı Savaşın çocuklarına 64 bin çizme, kazak ve panduf dağıtıldıAZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından çadırlarda yaşayan çocuklara, 20 bin çizme, 22 bin...

- Suriye'de çocukların yüzü çizmelerle güldü

Suriye'de savaş mağduru çocuklara 64 bin çizme, kazak ve panduf dağıtıldı

Savaşın çocuklarına 64 bin çizme, kazak ve panduf dağıtıldı



AZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından çadırlarda yaşayan çocuklara, 20 bin çizme, 22 bin panduf ve 22 bin kazak dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in karşında bulunan Halep'in Azez ilçesi kırsalında bulunan Reyyan, Babuselam, Şemmarin, Siccu ve dağınık çadır kentlerde yaşayan savaş mağduru çocuklara 20 bin çizme, 22 bin panduf ve 22 bin kazak dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu sene de kış çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. İHH, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Bu kapsamda iç savaşın sürdüğü Suriye'de kış çalışmalarını sürdüren İHH, çocuklar için kazak, panduf ve çizme dağıtımını gerçekleştirdi.

Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor.

"Minik ayaklar üşümesin"

Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy, "Bu yıl bölgede son dönemlerin en sert kışı yaşanıyor. Birçok çadır kullanılmaz hale geldi. Bu soğuk havadan en çok etkilenen çocuklar oldu. Bu çocuklarımızın minik ayakları üşümesin diye pandof ve çizme dağıttık. Ayrıca İHH olarak selden etkilenen ailelerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm Türkiye halkına buradan teşekkür ediyoruz" dedi.

Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı olduğunu belirten Aksoy, "Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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