Suriye'de Çocuklarına Kaybeden Anne Babalara Yaşlılar Haftası'nda Gül Hediyesi

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Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti

ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması

Canlı Yayında Olduğunu Fark Etmeyen Muhabirin Yaptıkları Herkesi Şaşırttı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti