Son Dakika Haberleri: Suriye'de Çocuklarına Kaybeden Anne Babalara Yaşlılar Haftası'nda Gül Hediyesi

Suriye'de Çocuklarına Kaybeden Anne Babalara Yaşlılar Haftası'nda Gül Hediyesi

24 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, gül hediye etti.

Suriye'de Çocuklarına Kaybeden Anne Babalara Yaşlılar Haftası'nda Gül Hediyesi, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, gül hediye etti.

Ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gül hediye edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde tebessüm belirmesi için gül hediye ettiklerini söyledi.

Tosun, " Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde güzel anlamlar taşıyan özel günler idrak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası. İçinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde bir anlık dahi olsa bir tebessüm belirmesi için onları ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz anne-babalara gül hediye ettik" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

İHH, Suriye, Anne, Güncel
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