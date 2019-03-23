Suriye'de Çocuklarına Kaybeden Anne Babalara Yaşlılar Haftası'nda Gül Hediyesi
24 dakika önce
İHH İnsani Yardım Vakfı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, gül hediye etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı
, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye
'de yaşayan anne-babalara, gül hediye etti.
Ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gül hediye edildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun
, yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde tebessüm belirmesi için gül hediye ettiklerini söyledi.
Tosun, " Türkiye
'de ve dünyanın birçok ülkesinde güzel anlamlar taşıyan özel günler idrak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası. İçinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde bir anlık dahi olsa bir tebessüm belirmesi için onları ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz anne-babalara gül hediye ettik" dedi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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