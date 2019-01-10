Son Dakika Haberleri: Suriye'de Deaş Saldırısında 5 İngiliz Asker Öldü

Suriye'de Deaş Saldırısında 5 İngiliz Asker Öldü

1 saat önce

Suriye'nin Deyrizor kentinde, DEAŞ'ın düzenlediği füze saldırısında 5 İngiliz askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'de Deaş Saldırısında 5 İngiliz Asker Öldü, System.String[]
Suriye'nin Deyrizor kentinde, DEAŞ'ın düzenlediği füze saldırısında 5 İngiliz askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin Deyrizor kentinin kırsalında DEAŞ artıklarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye Vatan Gazetesi'ne açıklama yapan güvenlik kaynakları, El Şafa köyünde, DEAŞ'ın füze saldırısı sonucu 5 İngiliz askerin öldüğünü, birkaç askerin de yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralıların, Haseke bölgesindeki Eş Şeddadi Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi.

Kaynaklar, DEAŞ'ın saldırısının ardından çatışmaların devam ettiği kaydedildi. - DEYR EZ ZUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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