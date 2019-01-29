Son Dakika Haberleri: Suriye'de Deaş-Ypg/pkk Çatışması Sürüyor

Suriye'de Deaş-Ypg/pkk Çatışması Sürüyor

1 saat önce

DEYRİZOR/ Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı teröristler, ABD destekli YPG/PKK'nın yoğun saldırıları karşısında ikiye bölündü.

Suriye'de Deaş-Ypg/pkk Çatışması Sürüyor, System.String[]
DEYRİZOR/ Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı teröristler, ABD destekli YPG/ PKK'nın yoğun saldırıları karşısında ikiye bölündü. Bir kısım teslim olmayı istiyor diğer kısım ise şiddetli direniş gösteriyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'a saldırılarını sürdürüyor.

Sivillerin arasına gizlenerek, halkı canlı kalkan olarak kullanan DEAŞ'lı teröristlerin kendi aralarında fikir ayrılığı yaşadığı öğrenildi.

Yaklaşık 30 kilometrelik bir beldede sıkışan teröristlerin bir kısmı teslim olmayı isterken, çoğu yabancı uyruklu teröristlerden oluşan kısım ise ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri öldürme ve Irak'ın Musul kentini işgal ettikleri dönemde çaldıkları külçe altınları imha etme kozunu kullanmayı değerlendiriyor. Teröristlerin, böylece beldedeki varlıklarını korumayı, YPG/PKK'ya teslim olmamayı, gerekirse ölene dek savaşmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Bagoz'da sıkışan binlerce sivil, güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

YPG/PKK pazarlık önermişti

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlatmıştı.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel
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