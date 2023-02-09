Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 2 bin 802 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 35'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Anne ve babası ile 3 kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'de deprem sonrası enkazda doğan Eye bebek anne ve babasız büyüyecek - Son Dakika

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