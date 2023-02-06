7.4'lük depremle sallanan Suriye'de can kaybı 427'ye yükseldi, yüzlerce yaralı var - Son Dakika
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7.4'lük depremle sallanan Suriye'de can kaybı 427'ye yükseldi, yüzlerce yaralı var

06.02.2023 11:07

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

7.4'lük depremden etkilenen Suriye'de can kaybı 427'ye yükseldi, yüzlerce yaralı var

REJİM KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE 237 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi hayatını kaybetti, 639 kişi yaralandı.

7.4'lük depremden etkilenen Suriye'de can kaybı 427'ye yükseldi, yüzlerce yaralı var

SURİYE'NİN KUZEYİNDE DE 190 CAN KAYBI VAR

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı. Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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