Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek

Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ile Komando andığı hep birlikte okuyarak Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiklere destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde görevlerini sürdüren Mehmetçiğe destek vermek amacı ile Kocaeli'deki özel öğrenciler, özel bir klip hazırladı. Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören özel öğrenciler, hazırladıkları klibi Mehmetçiğe armağan etti. Klip özel öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte "Korku Nedir Bilmeyiz" marşını okuyor. Herp bir ağızdan marşı okuyan çocuklar, daha sonra asker selamında duruyor. Daha sonra Türk bayrağı açan öğrencilerden birisi, "Biz özel çocuklar da Mehmetçiğimizin yanındayız" diyerek destek mesajı veriyor. Daha sonra öğrencilerin hepsi Türk bayrağı açıyor. Daha sonra öğrenciler Türk Bayrağı çiziyor. Klip daha sonra öğrencilerden birinin "Mehmetçiğin yanındayız" demesi ile sona eriyor.