Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de öğrencilere eşlik ettiği klip Erzincan'da gerçekleşen "Barış Pınarı Harekatı'na" destek yürüyüşüyle harmanlandı.

Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun' mesajıyla hazırlatılan klipte değişik okullardan lise öğrencileri, kentin simge noktalarında "İşte Bu Bayrak" şiirini okudu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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